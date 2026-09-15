Lăudat de Mourinho, Rațiu primește o caracterizare și de la antrenorul lui Rayo. Ce spune despre transferul ratat

Lăudat de Mourinho, Rațiu primește o caracterizare și de la antrenorul lui Rayo. Ce spune despre transferul ratat La Liga
SPORT.RO
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Andrei Rațiu (28 de ani) a traversat câteva săptămâni intense, la câteva zile după transferul ratat în Premier League ajungând să fie lăudat de Jose Mourinho.

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Benat San JoseRayo VallecanoAndrei Ratiu
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Rațiu a fost foarte aproape să facă pasul în Premier League, însă Rayo Vallecano a refuzat să îl cedeze pe fundașul dreapta la Fulham. Englezii ar fi pus pe masă 25 de milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere, însă în rate, variantă considerată inacceptabilă de Rayo.

Andrei Rațiu, lăudat de Benat San Jose: "Întruchipează toate calitățile unui fundaș lateral"

Deși a fost afectat de ratarea transferului, Rațiu a revenit în primul 11 al lui Rayo Vallecano și a fost titular în eșecul suferit contra lui Real Madrid, 1-4. Românul a contribuit la golul echipei sale, când l-a pus sub presiune pe Vinicius, iar după joc a fost lăudat de Jose Mourinho.

"Fundașul lor dreapta e un jucător excelent, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de efort și de a crea probleme", a spus Mourinho.

Rațiu a cules laude și din partea antrenorului său, Benat San Jose. La conferința de presă premergătoare jocului de astăzi, cu Espanyol, tehnicianul a recunoscut totodată că românului nu i-a picat bine ratarea transferului.

"Pentru mine, fundașii laterali în fotbalul modern înseamnă totul. Trebuie să fie jucătoricompleți, cu o rezistență fizică excelentă, și să facă pressing sus, iar Andrei întruchipează foarte bine toate aceste calități. Este un fundaș lateral complet.

Este foarte fericit la Rayo Vallecano, dar are tot dreptul să-și exprime opinia atunci când consideră că poate face un salt calitativ în carieră. Este adevărat că a trecut printr-o perioadă dificilă și e de înțeles. Totuși, și-a asumat mereu situația", a spus Benat San Jose.

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Rațiu, descris drept "o adevărată bătaie de cap" pentru apărarea lui Real Madrid

Presa din Spania a reacționat după cuvintele luiJose Mourinho. ”Rațiu l-a fermecat pe Mourinho”, a titrat PasionPorElRayo, un site apropiat clubului la care activează internaționalul român. Spaniolii l-au numit ”o adevărată bătaie de cap” pe Rațiu.

Fundașul lui Rayo a fost o adevărată <<bătaie de cap>> pentru apărarea lui Real Madrid pe tot parcursul meciului.

Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, a fost unul dintre jucătorii remarcați ai echipei în meciul împotriva lui Real Madrid. Românul, care s-a alăturat atacului la fel de des ca de obicei, a reușit totodată să-l țină sub control pe mereu periculosul Vinicius.

Rațiu a reprezentat o amenințare constantă pe flancul său, acoperindu-l neobosit pe parcursul celor 90 de minute și provocând dezordine în apărarea lui Real Madrid de fiecare dată când pătrundea în careul advers. Antrenorul lui Real Madrid a justificat chiar și schimbarea lui Cucurella din ultimele momente ale meciului prin prezența fundașului român”, a scris publicația citată.

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