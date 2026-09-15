Lăudat de Mourinho, Rațiu primește o caracterizare și de la antrenorul lui Rayo. Ce spune despre transferul ratat

Rațiu a fost foarte aproape să facă pasul în Premier League, însă Rayo Vallecano a refuzat să îl cedeze pe fundașul dreapta la Fulham. Englezii ar fi pus pe masă 25 de milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere, însă în rate, variantă considerată inacceptabilă de Rayo.

Andrei Rațiu, lăudat de Benat San Jose: "Întruchipează toate calitățile unui fundaș lateral"

Deși a fost afectat de ratarea transferului, Rațiu a revenit în primul 11 al lui Rayo Vallecano și a fost titular în eșecul suferit contra lui Real Madrid, 1-4. Românul a contribuit la golul echipei sale, când l-a pus sub presiune pe Vinicius, iar după joc a fost lăudat de Jose Mourinho.

"Fundașul lor dreapta e un jucător excelent, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de efort și de a crea probleme", a spus Mourinho.

Rațiu a cules laude și din partea antrenorului său, Benat San Jose. La conferința de presă premergătoare jocului de astăzi, cu Espanyol, tehnicianul a recunoscut totodată că românului nu i-a picat bine ratarea transferului.

"Pentru mine, fundașii laterali în fotbalul modern înseamnă totul. Trebuie să fie jucătoricompleți, cu o rezistență fizică excelentă, și să facă pressing sus, iar Andrei întruchipează foarte bine toate aceste calități. Este un fundaș lateral complet.

Este foarte fericit la Rayo Vallecano, dar are tot dreptul să-și exprime opinia atunci când consideră că poate face un salt calitativ în carieră. Este adevărat că a trecut printr-o perioadă dificilă și e de înțeles. Totuși, și-a asumat mereu situația", a spus Benat San Jose.