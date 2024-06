Decizia luată chiar în timpul EURO 2024! Antrenorul a semnat un nou contract

După debutul perfect contra Scoției, scor 5-1, nemții s-au impus și în fața Ungariei, scor 2-0, și au acumulat șase puncte, fiind liderul Grupei A, la două lungimi în fața Elveției. Scoția este pe locul trei, cu un singur punct, în timp ce Ungaria este ultima clasată, fără niciun punct.

La scurt timp după meciul disputat la Stuttgart, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că lui Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, i-a fost prelungit automat contractul până la Cupa Mondială din 2026.

”Federația din Germania a confirmat că lui Julian Nagelsmann i-a fost prelungit contractul până la Cupa Mondială din 2026.

Exista o clauză în contractul său prin care înțelegerea era prelungită automat imediat după calificarea în fazele eliminatorii”, a anunțat Fabrizio Romano.

???????????? German Federation confirm Julian Nagelsmann’s contract is now valid until World Cup 2026.

There was specific clause in agreement with the head coach to extend right after the access to Euro 2024 knockout stage. pic.twitter.com/VlIstA6utZ