Bombă în fotbalul mondial: Cristiano Ronaldo, coproprietar pentru 100 de milioane de dolari

Bombă în fotbalul mondial: Cristiano Ronaldo, coproprietar pentru 100 de milioane de dolari Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) se pregătește de viața de după încheierea carierei de fotbalist și este pe punctul de a realiza o tranzacție spectaculoasă.

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Din articol

Clubul Al Nassr, la care este legitimat în prezent Cristiano Ronaldo, ar urma să fie cumpărat de la Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite de către un consorțiu format din cinci investitori. Printre ei, și Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo, așteptat să devină coproprietar la Al Nassr

Ziarul portughez A Bola, care citează surse din Arabia Saudită și Italia, scrie marți că, pe lângă Cristiano Ronaldo, în afacere va fi implicat și americanul Gerry Cardinale (59 de ani), directorul executiv al RedBird Capital Partners și proprietarul clubului italian AC Milan.

Ceilalți trei oameni de afaceri care plănuiesc cumpărarea lui Al Nassr sunt Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji și Sharaf Al-Hariri.

Fiecare dintre cei cinci membri ai consorțiului va fi nevoit să investească cel puțin 100 de milioane de dolari, conform planului financiar stabilit.

"Este o mișcare strategică fără precedent, prin care starul portughez ar trece de la statutul de principală vedetă de pe teren la cel de coproprietar al clubului pe care îl reprezintă", a scris A Bola.

Cristiano Ronaldo a sosit la Al Nassr în ianuarie 2023 și a deschis practic calea celorlalte staruri din fotbal către Arabia Saudită. Portughezul, care va împlini 42 de ani în februarie, are contract până la finalul acestui sezon.

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