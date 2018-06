Ce s-a intamplat cu Mourinho in Romania: "Ati inteles, da? Ioan Becali e 'mafiot' si l-a transformat pe Mourinho intr-un Sinatra al lui"

Ioan Becali a incercat o lovitura de imagine prin aducerea lui Jose Mourinho la meciul nationalei. Nu cred ca i-a reusit pe deplin.

"Asta insemna sa fii mafiot", isi caracteriza Ioan Becali stilul de viata in 2010. Marcat inca de perioada petrecuta in tinerete la Napoli, oras subjugat de organizatia mafiota Camorra, si cu imaginea filmelor cu gangsteri pe retina, impresarul pare ca incearca sa ii copieze pe capii mafioti de la stilul in care vorbeste, gesticuleaza si se imbraca pana la actiunile de marketing personal. In secolul trecut, marii gangsteri ai Americii, precum Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Sam Giancana, Joseph Fischetti, Mickey Cohen si Carlo Gambino s-au folosit de imaginea, popularitatea si vocea lui Frank Sinatra pentru "whitewashing", adica pentru a-si spala propriile imagini publice, patate de infractiuni si violenta. Sinatra era chemat la chefurile mafiotilor pentru a le da greutate si a arata cine este boss-ul, era nevoit sa se afiseze in public cu acestia, mai ales cand aveau probleme juridice, si era indemnat sa ia public pozitie in presa pentru apararea mafiotilor.

In aceeasi categorie, desi pe o treapta inferioara, poate intra si faptul ca impresarul il tot invita in Romania pe Jose Mourinho. Supranumit "The Special One", antrenorul portughez este unul dintre cei mai faimosi si controversati oameni de fotbal din lume. In mod normal, prezenta lui un meci Romania - Finlanda, disputat intre doua echipe mediocre cu mai multe rezerve pe teren decat oameni de baza, pare suspecta, din moment ce sansele ca antrenorul sa faca prospectiuni pentru un transfer la Manchester United sunt aproape nule. De altfel, si mult trambitatul interes al lui Mourinho pentru fotbalul romanesc s-a oprit la colaborarile cu Ioan Timofte, Cristi Chivu si Denis Alibec si nu prea a mai vrut sa aiba de-a face cu altii.

In schimb, Mourinho este scos de la naftalina pentru a dezmorti ego-ul celor din familia Becali - Ioan, Victor si Gigi. Victor este un barbat mai discret, dar Ioan apare de fiecare data, la fiecare vizita, in proximitatea sa ca sa nu existe indoieli ca sunt tovarasi la catarama si se trag de sireturi, dar si ca lusitanul vine special in tara noastra "pentru prietenul Giovanni". Gigi Becali ne anunta ca antrenorul portughez e impresionat de Man si a venit special in Romania ca sa il vada la lucru la meciul nationalei. Poate chiar e adevarat si Mourinho a ramas impresionat de randamentul exceptional aratat de Stanciu, Chiriches, Gardos, Chipciu sau Stancu, cateva dintre "tunurile" FCSB-ului pe piata transferurilor, si nu vrea sa scape o ocazie unica in viata. Latifundiarul uita ca suntem in 2018 si au trecut vremurile prostirii pe fata, cand, de exemplu, Craiova il transfera in graba pe Chivu, pentru ca oficialii de la CSM Resita sunau din camera alaturata celei in care se purtau negocierile si se dadeau reprezentanti ai Stelei si ai lui Dinamo si mimau o contraoferta pentru a-i creste pretul fotbalistului.



Dupa ce a ramas cu putini jucatori vandabili in portofoliu, iar jucatorii cu potential de la echipa nationala s-au orientat spre alti impresari, dupa socurile reprezentate de condamnarile in "Dosarul Transferurilor" si in "Dosarul Mita pentru Judecatoare", dupa telenovela nenumaratelor cereri de eliberare conditionata, dupa anii petrecuti in inchisoare, unde probabil ca a avut ocazia sa isi perfectioneze abilitatile la tenis cu piciorul si de table in compania infractorilor de drept comun, putem afirma cu certitudine ca Giovanni a ramas mafiot. Inca il poate aduce pe Mourinho in Romania, cand vor muschii lui. Dar nu cred ca mai e cel mai puternic agent de jucatori din Romania.