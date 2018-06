Unde se joaca meciurile cu Muntenegru si Serbia, din Nations League. Anunt de ultima ora al FRF

Nationala debuteaza in Nations League, noua competitie UEFA, pe 7 septembrie.

FRF a anuntat stadioanele pe care va juca primele doua partide de pe teren propriu. Contra Muntenegrului, in septembrie, Romania va evolua la Ploiesti, pe Ilie Oana. Meciul se va juca fara spectatori, in urma unei sanctiuni primite in preliminariile Euro 2016. Pe 14 octombrie, Romania o asteapta la Bucuresti pe Serbia, pe Arena Nationala. Partida se va juca de la ora 16:00, una neobisnuita pentru jocurile oficiale internationale.

Toate meciurile nationalei Romaniei sunt in direct la PRO TV!

Programul Romaniei in Nations League:

7 setepmbrie: Romania - Muntenegru

10 septembrie: Serbia - Romania

11 octombrie: Lituania - Romania

14 octombrie: Romania - Serbia

17 noiembrie: Romania - Lituania

20 noiembrie: Muntenegru - Romania