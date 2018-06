Selectionerul Egiptului, REACTIE DURA dupa declaratiile lui Ramos despre Salah: "Nu stiu daca este doctor"

Hector Cuper a reactionat dupa declaratiile lui Ramos la adresa lui Salah.

Hector Cuper a reactionat dupa ce Sergio Ramos a declarat ca Mohamed Salah ar fi putut juca in continuare in finala Champions League, daca facea o injectie.

Atacatul lui Liverpool a suferit o accidentare la umar, dupa ce a fost trantit la pamant de capitanul Realului, fiind nevoit sa iasa de pe teren, inainte de finalul primei reprize.

Ramos nu a putut trece cu vederea toate acuzatiile care i-au fost aduse dupa finala Champions League si a reactionat, spunand ca Salah ar fi putut continua partida daca ar fi facut o injectie dupa accidentare.

"Daca ar fi facut infiltratii, ar fi putut juca in a doua parte, am facut si eu asta de multe ori. Nu a fost o accidentare grava, dar se pare ca atunci cand Ramos face ceva, totul este amplificat", a declarat Ramos.

Cuper, care l-a convocat pe Salah in echipa de Mondial a Egiptului, nu-i da dreptate lui Ramos si spune ca egipteanul ar fi jucat, fara doar si poate, daca ar fi fost capabil sa o faca.

"Nu sunt doctor, nu stiu daca Ramos este doctor, dar vorbim despre un jucator care disputa o finala si a suferit o accidentare. Auzim multe lucruri, insa realitatea este ca medicii infirma sau confirma o problema de sanatate la un jucator", a spus selectionerul Egiptului, potrivit liverpoolecho.co.uk.

"Nu am niciun dubiu ca daca ar fi putut sa continue jocul nu ar fi facut-o. Este in proces de refacere si suntem optimisti in ceea ce priveste sansele sale de a juca la Cupa Mondiala", a completat Cuper.