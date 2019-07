UNIC in lume! Cum ii aduce Union Berlin pe stadion, la primul meci in Bundesliga, pe fanii care au murit fara s-o vada in prima liga

La primul meci din istorie pentru Union in prima liga, clubul a pregatit o comemorare unica in lume. In schimbul achitarii pretului unui bilet, fanii vor putea intra pe stadion cu un banner pe care va fi imprimata poza unui suporter disparut. Astfel, Union ii va aduce alaturi de ea si pe cei care n-au apucat s-o vada in Bundesliga.

Echipa din Berlin debuteaza in prima liga germana pe 18 august.



