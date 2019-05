Pe aici se trece doar cu buletinul! Motivul FABULOS pentru care fanii din Bundesliga trebuie sa prezinte actul de identitate la intrarea in toaleta!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fanii Fortunei Dusseldorf au facut prapad la ultimele meciuri jucate de echipa lor in deplasare, iar adversarii au luat o decizie cu totul surprinzatoare.

Dupa ce au vandalizat baile din stadionele celor de la Bayern Munchen, Borussia Monchengladbach, Mainz si Wolfsburg, suporterii lui Dusseldorf vor fi obligati isi prezinte buletinul la intrarea in toaleta. Decizia a fost luata de cei de la Freiburg, viitoarea adversara a Fortunei.

