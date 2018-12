GENIAL! Jucatorul din Bundesliga care si-a pus SOTIA sa dea testele fizice pentru el: "Nimeni n-a observat nimic!"

Fostul international german Stefan Kiessling face dezvaluiri socante.

Kiessling s-a retras in vara dupa 12 ani petrecuti la Bayer Leverkusen. Atacant cu 131 de goluri in 342 de meciuri, Kiessling povesteste acum ca reusea sa dribleze testele fizice de la Leverkusen cu ajutorul sotiei sale.



"Nu am facut niciodata 100% testele fizice in perioadele de pregatire. Niciodata nu le-am facut! Iti dau un ceas care iti masoara bataile inimii si salveaza toate exercitiile pe care le faci, si pentru ca sotia mea era foarte atletica o puneam pe ea sa faca exercitiile asa cum erau cerute de club. Le-a facut atat de bine si nimeni nu a observat", povesteste el.

Kiessling lucreaza de la 1 octombrie ca asistent al lui Rudi Voller, directorul sportiv de la Leverkusen.