Nu se intampla doar in Romania! INCREDIBIL | A castigat de patru ori Bundesliga, acum poate ajunge "la judet"! Situatie dramatica pentru o echipa de traditie

Nu doar in Romania cluburile de traditie o duc greu. Kaiserslautern e aproape de retrogradarea in Liga 4 din Germania!

FC Kaiserslautern, de 4 ori castigatoare a titlului in prima liga germana (1950-51, 1952-53, 1990-91, 1997-98) si dubla castigatoare a Cupei Germaniei (1990, 1996), unul dintre cluburile cu cea mai mare traditie din fotbalul german, trece prin momente extrem de grele. Daca in urma cu 21 de ani se incununa campioana a Bundesligii, cu o echipa din care faceau parte Andreas Brehme, Miroslav Kadlec, Ciriaco Sforza, Michael Ballack, Olaf Marschall, Andreas Reinke, Pavel Kuka sau Andreas Buck si il avea pe Otto Rehhagel pe banca, acum "Die Roten Teufel" ocupa locul 11 in Liga 3 din Germania, la doar 4 puncte distanta de primul loc retrogradabil in divizia inferioara.



Criza clubului din Landul Rhineland-Palatinate a inceput in 2012, cand a retrogradat in 2. Bundesliga de pe ultimul loc, nemaireusind sa promoveze ulterior, iar locurile ocupate in liga secunda fiind din ce in ce mai slabe (3, 4, 4, 10, 13, 18). In acest sezon, in care pleca ca mare favorita la promovare, echipa are doar 6 victorii in 20 de meciuri jucate si detine un golaveraj negativ (-7).



Kaiserslautern, club fondator al Bundesligii in 1963 si sustinut de celebra "Westkurve" de pe Fritz-Walter-Stadion (50.000 locuri), nu este singura echipa germana de traditie aflata in dificulatate. Tot in 3.Liga mai evolueaza Karlsruher SC (locul 2), KFC Uerdingen 05 (fosta Bayer Uerdingen, locul 3), Hansa Rostock (locul 8), TSV München 1860 (locul 9), Energie Cottbus (locul 14) sau Eintracht Braunschweig (locul 20), dar si fosta forta a campionatului Republicii Democrate Germane, FC Carl Zeiss Jena (locul 19). De asemenea, in 2.Bundeliga evolueaza in acest moment legendarele Hamburger SV (locul 1, clubul a retrogradat din Bundesliga dupa 54 de ani!) si FC Köln (locul 2), dar si alte echipe obisnuite cu Bundesliga, precum St. Pauli (locul 3), VfL Bochum (locul 8), Arminia Bielefeld (locul 14) si MSV Duisburg (locul 16), dar si fostele forte ale Germaniei de Est (Union Berlin, Dinamo Dresda, FC Erzgebirge Aue, FC Magdeburg).