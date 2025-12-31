Este vorba despre Leon Goretzka, al cărui contract cu formația bavareză va expira în luna iunie și vrea să schimbe echipa încă din această iarnă.

Leon Goretzka i-a scris un mesaj lui Hansi Flick să îl aducă la Barcelona

Goretzka a avut o perioadă extrem de bună la Bayern Munchen sub comanda lui Hansi Flick și și-ar dori să evolueze din nou sub comanda antrenorului german. Având în vedere că se află în ultimele luni de contract cu Bayern Munchen, iar bavarezii ezită să îi ofere prelungirea contractului, mijlocașul a început deja să își caute o nouă destinație.

Conform Mundo Deportivo, Goretzka a apelat deja la fostul său antrenor. Mijlocașul de 30 de ani i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick în care i-a transmis antrenorului că și-ar dori să joace sub comanda sa la Barcelona.

La Bayern Munchen, Goretzka se află într-o situație complicată. Deși a fost titular indiscutabil în campionat, mijlocașul s-a aflat mai mult pe bancă în meciurile din Champions League sub comanda lui Vincent Kompany, iar zvonurile care vin din club susțin că bavarezii nu vor să îi prelungească înțelegerea. În orice caz, chiar dacă i s-ar propune prelungirea contractului, ar fi doar pentru o perioadă scurtă și cu o micșorare substanțială a salariului, ceea ce nu este deloc pe gustul lui Goretzka.

În ciuda dorinței sale de a juca la Barcelona, mutarea este una complicată. Catalanii sunt deja acoperiți la jumătatea terenului cu jucători precum Pedri, De Jong, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Casado sau Bernal, însă rămâne de văzut care va fi decizia lui Hansi Flick. Nu este pentru prima dată când se discută despre un transfer al lui Leon Goretzka la Barcelona. S-a vorbit despre această mutare și în urmă cu un an, atunci când Hansi Flick a vrut să îl aducă pe fostul său elev sub formă de împrumut în perioada de transferuri de iarnă.