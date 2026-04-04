Portarul german continuă să fie portarul numărul unu de la Bayern Munchen, chiar dacă a ajuns la finalul lunii martie la 40 de ani.

Manuel Neuer a jucat în 29 de partide ale campioanei Germaniei din acest sezon și a oferit siguranță în poarta bavarezilor.

Manuel Neuer ar putea continua cu Bayern, chiar dacă a ajuns la 40 de ani

Întrebat dacă Bayern va avea intenția de a-i prelungi contractul lui Neuer, care expiră în vara acestui an, directorul sportiv al liderului din Budesliga a oferit un răspuns surprinzător.

„Îmi pot imagina asta. Dacă Manu (n.r. Manuel Neuer) este dispus, se simte bine, este pregătit și așteptările noastre se potrivesc, îmi pot imagina foarte bine o prelungire.”, a spus directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl.

Chiar dacă are 40 de ani, bavarezii îl consideră pe Neuer încă un om de bază, iar de-a lungul sezonului Vincent Kompany a folosit alt portar doar când acesta nu era apt de joc.

Portarul neamț are 590 de meciuri în care a apărat poarta lui Bayern Munchen, reușind să adune 275 de partide fără gol primit.

Manuel Neuer este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.