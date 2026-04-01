Nemții s-au impus fără mari emoții în fața liderului din Euroligă, chiar la ultimul meci de acasă cu Svetislav Pesic pe bancă.

Bayern a reușit surpriza în Euroligă

Nord macedoneanul Nenad Dimitrijevic a făcut spectacol și a reușit să înscrie 22 de puncte și săp ofere o recuperare și trei assist-uri, fiind jucătorul cu cele mai multe puncte marcate din duelul de pe „SAP Garden”.

De la Bayern, de notat este și Wenyen Gabriel, care a avut zece recuperări și a reușit un joc defensiv solid.

Tarik Biberovic a marcat 21 de puncte și a bifat trei pase decisive și tot atâtea recuperări, fiind cel mai bun om de la Fenerbahce.

Turcii rămân lideri în Euroligă, dar poziția lor este amenințată de Olympiakos și Real Madrid, care pot ajunge la același număr de victorii (23).

De cealaltă parte, Bayern se situează pe poziția a 14-a și are 15 victorii în 35 de meciuri jucate.