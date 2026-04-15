Bayern Munchen a egalat în duelul cu Real Madrid, grației golului marcat de Pavlovic (6'), după ce Arda Guler (1') deschisese scorul. Turcul a reușit apoi „dubla” în minutul 29.
La momentul redactării acestui articol scorul este 1-2.
Neuer, cadou pentru Real Madrid
Portarul german a gafat incredibil în primul minut al partidei și i-a „pasat” lui Arda Guler.
Turcul nu a stat pe gânduri și a profitat de „cadoul” oferit de Neuer. Guler a deschis scorul cu o execuție de la mare distanță, profitând de faptul că poarta a rămas goală.
Sursă foto: Digi Sport
Echipele de start din Bayern - Real Madrid:
- Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic - Kimmich - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane
Rezerve: Urbig, Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani
Antrenor: Vincent Kompany
- Real Madrid: Lunin - Trent, Militao, Rudiger, Mendy - Valverde, Bellingham, Brahim, Guler - Vinicius, Mbappe
Rezerve: Gonzalez, Javier Navarro, Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo, Carrereas, Ceballos, Fran Garcia, Huijsen, Pitarch, Mastantuono
Antrenor: Alvaro Arbeloa
FC Bayern primește vizita celor de la Real Madrid miercuri seară, de la ora 22:00, în returul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc în Bavaria, pe ”Allianz Arena”.
În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu”, în urma golurilor lui Luis Diaz (minutul 41) și Harry Kane (minutul 46). Pentru galactici a punctat Kylian Mbappe (minutul 74).
FC Bayern și Real Madrid, în campionat
În clasamentul din Bundesliga, FC Bayern ocupă primul loc cu 76 de puncte. După 29 de etape, bavarezii au bifat 24 de victorii, patru remize și o înfrângere.
De cealaltă parte, Real Madrid e pe locul secund în clasamentul din La Liga cu 70 de puncte. Formația dirijată de Alvaro Arbeloa are 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri.