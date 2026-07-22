Fostul internaţional german Sven Bender va fi numit unul dintre secunzii lui Jurgen Klopp atunci când acesta va fi instalat oficial în postul de selecţioner al echipei de fotbal a Germaniei, anunţă ziarul Bild în ediţia sa de miercuri, conform DPA.

Numirea lui Klopp este aşteptată să fie oficializată în cursul zilei de vineri, dar Federaţia germană de fotbal (DFB) nu i-a confirmat încă secunzii.

Jurgen Klopp și secunzii săi

Bender, în vârstă de 37 de ani, care a avut cea mai bună perioadă a sa ca mijlocaş sub conducerea lui Klopp la Borussia Dortmund, cu care a câştigat titlurile în Bundesliga în 2011 şi 2012, a fost antrenor principal la clubul de liga a patra Unterhaching până de curând, scrie Agerpres.

Klopp îl va înlocui la cârma Mannschaft pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după o nouă campanie dezamăgitoare a Germaniei la Cupa Mondială.

Fostul antrenor al lui Liverpool va semna un contract până în 2030 şi se aşteaptă ca din staff-ul său tehnic să facă parte, de asemenea, colaboratorii săi de lungă durată Peter Krawietz şi Pepjin Lijnders.