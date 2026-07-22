Dublu campion olimpic, Olaf Tufte s-a stins din viață la 50 de ani

Campion olimpic la skiff la Atena (2004) şi la Beijing (2008), Olaf Tufte, a decedat la vârsta de 50 de ani, scrie news.ro.

Găsit luni inconştient, singur, la ferma sa, norvegianul a fost transportat de echipele de urgenţă la spital, unde s-a constatat decesul.

Familia sa a anunţat marţi decesul acestuia, fără a oferi detalii cu privire la cauzele morţii.

Această dispariţie a provocat un val de şoc în ţara scandinavă, unde s-au succedat declaraţiile politice pentru a-i aduce un omagiu.

„Tufte a oferit ţării noastre nenumărate momente de bucurie sportivă. A fost unul dintre cei mai mari eroi sportivi ai Norvegiei, un olimpic decorat de nenumărate ori, unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am cunoscut vreodată şi un model pentru mulţi. Transmit cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai săi ”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Støre.

Preşedintele Federaţiei Norvegiene de Canotaj, Frank Ove Reite, nu a ezitat să-l omagieze atât pe sportiv, cât şi pe omul care a fost:

„Olaf a fost un tată de familie excepţional, o persoană minunată şi un sportiv de neegalat. Încă ne vine greu să realizăm ce s-a întâmplat. Este un şoc pentru întreaga comunitate a canotajului norvegian. Nu găsim cuvinte”, a spus el.

Ultima sa participare la Jocurile Olimpice a avut loc la Tokyo în 2021, dovadă a longevităţii sale impresionante.

Pe lângă cele două titluri olimpice, Tufte a câştigat şi medalia de argint la dublu vâsle alături de Fredrik Bekken în 2000 şi medalia de bronz în aceeaşi probă alături de Kjetil Borch în 2016.