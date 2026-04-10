Dortmund a plătit 12 milioane de euro pentru fundașul stânga

Borussia Dortmund l-a achiziționat pe Kaua Prates, în februarie 2026, dar a fost nevoită să-l lase la Cruzeiro, până împlinește 18 ani, în luna august. Fundașul de 18 ani a costat 12 milioane de euro, iar clubul din Belo Horizonte a ales să nu-l mai utilizeze din momentul transferului, pentru a nu risca o accidentare.

Puștiul a jucat în ultimele trei luni doar pentru naționala U20 a Braziliei, care a învins Paraguay în două meciuri amicale, la finalul lunii martie. Prates este văzut ca o soluție pe termen lung pentru flancul stâng al defensivei Borussiei, unde Niko Kovac îi mai poate folosi pe Daniel Svensson (24 de ani) și Almugera Kabar (19 ani).

A debutat la echipa de seniori la 16 ani

Kaua Prates de Almeida (17 ani / 183 cm) este născut la Montanha (statul Espirito Santo). Și-a făcut junioratul la Cruzeiro (2019-2025) și a debutat la prima echipă, în mai 2025, strângând 17 apariții și 1 gol. Are selecții pentru naționalele U17 și U20 ale Braziliei. Poate juca ca fundaș stânga și stoper și este cotat la 10 milioane de euro.

În ultimii ani, Cruziero i-a transferat în Europa pe tinerii Robert (FC Copenhaga / 19 ani / 2 milioane euro), Cauan Baptistella (Metalist Harkov / 19 ani / 1.5 milioane euro), Stenio (Karpaty Lviv / 21 de ani / 200.000 euro), Pedrao (Pafos FC / 21 ani / 150.000 euro, împrumutat), Daniel Jr. (Akhmat Groznîi / 21 de ani / 150.000 euro, împrumutat) și Matheus Pereira (Vizela / 21 de ani / gratis). Printre cei mai valoroși jucători produși de academia lui Cruzeiro se numără Vitor Roque, Mauricio, Gabriel Brazao, Fabricio Bruno și Kaiki.

