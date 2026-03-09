GALERIE FOTO Fotbal sau MMA? S-a lăsat cu bătaie generală, a intervenit poliția militară și arbitrul a arătat 23 de cartonașe roșii

Fotbal sau MMA? S-a lăsat cu bătaie generală, a intervenit poliția militară și arbitrul a arătat 23 de cartonașe roșii Fotbal extern
Un final incredibil a avut loc în finala campionatului statal din Brazilia, după meciul dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro. 

hulkrenan lodiAtletico MineiroCruzeiro
Partida disputată la Belo Horizonte s-a încheiat cu o bătaie generală, iar arbitrul a fost nevoit să elimine nu mai puțin de 23 de jucători după fluierul final.

Meciul a fost decis de golul marcat de Kaio Jorge, care a adus victoria lui Cruzeiro, scor 1-0, și titlul în Campeonato Mineiro, primul pentru club din 2019. Echipa este antrenată de fostul selecționer al Braziliei, Tite.

S-a lăsat cu bătaie generală și a intervenit poliția militară

Haosul a început în ultimele secunde ale partidei, când portarul lui Atletico, Everson, l-a împins la pământ pe Christian și s-a sprijinit cu genunchiul pe pieptul mijlocașului de la Cruzeiro.

Gestul a declanșat imediat reacția coechipierilor, care l-au împins pe Everson în plasă. În câteva secunde, conflictul s-a transformat într-o bătaie generală, în care jucătorii au început să se împingă, să lovească și să se tragă unii pe alții.

Scandalul s-a extins rapid pe o mare parte a terenului, iar poliția militară și agenții de securitate au fost nevoiți să intervină pentru a separa jucătorii. Confruntarea a durat mai bine de un minut și a implicat inclusiv rezervele și membri ai staff-ului.

Arbitrul a arătat 23 de cartonașe roșii

Deși arbitrul Matheus Delgado Candancan nu a arătat cartonașe roșii în timpul meciului, ulterior a analizat incidentele și a decis să elimine 23 de jucători: 12 jucători de la Cruzeiro, inclusiv marcatorul Kaio Jorge și 11 jucători de la Atletico, printre care și fostul internațional brazilian Hulk, dar și fundașul Renan Lodi.

La finalul partidei, Hulk a condamnat violențele și a spus că imaginile nu fac deloc cinste fotbalului.

„Este regretabil. Nu am văzut niciodată asemenea violență într-un meci de fotbal. Nu putem da acest exemplu, pentru că imaginile ajung în toată lumea. Avem responsabilitatea să protejăm imaginea clubului și a sportului”, a declarat atacantul brazilian.

În ciuda succesului din finala statală, sezonul din campionat nu a început prea bine pentru cele două rivale. În Campeonato Brasileiro Serie A, Cruzeiro și Atletico Mineiro ocupă locurile 17 și 19 după primele patru etape, fără victorie!

