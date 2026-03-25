Terzic semnează contractul, dacă președintele Uriate își păstrează postul

Presa spaniolă scrie că Athletic Bilbao și managerul Ernesto Valverde se vor despărți la finalul acestui sezon, după patru ani de colaborare. În actuala stagione, "Leii" ocupă locul al nouălea în La Liga, au părăsit Copa del Rey (0-1 și 0-1 cu Real Sociedad), au fost eliminați din Supercopa de Espana (0-5 cu FC Barcelona) și au terminat pe locul al 29-lea în faza ligii din Champions League (8 puncte în 8 meciuri).

Favorit să preia funcția este antrenorul german Edin Terzic, care are susținerea președintelui Jon Uriate. Fostul antrenor al Borussiei Dortmund este liber de contract de aproape doi ani de zile, perioadă în care a fost în cărți pentru preluarea unor cluburi mari, precum Manchester United, AC Milan, Fenerbahce, Tottenham, Everton, AS Monaco și Juventus, dar a fost luat în calcul și pentru naționala Angliei.

Cele două părți ar fi încheiat cu succes negocierile și urmează semnarea contractului, singura condiție fiind ca Uriate să rămână președinte al clubului basc, după alegerile din această vară. Oficialul are suportul multor membri cotizanți, dar are o relație rece cu ultrașii din facțiunea Herri Harmaila.

Edin Terzic, fost colaborator al lui Jurgen Klopp

Edin Terzic (43 de ani) este născut în Germania, la Menden, din părinți de origine bosniacă și croată. El a jucat ca atacant la echipe din divizii inferioare ale fotbalului german, precum FC Iserlohn 46/49, Westfalia Herne, SG Wattenscheid 09, Westfalia Herne, BV Cloppenburg și Borussia Droschede.

În 2011, deși era încă jucător activ la Droschede, acesta și-a luat licența în sport la Ruhr University Bochum, a devenit antrenor la academia de juniori a lui Dortmund și a fost scouter pentru Jurgen Klopp. A mai fost asistentul lui Slaven Bilic (Beșiktaș, West Ham United) și Lucian Favre (Borussia Dortmund), a fost director tehnic al Borussiei, apoi a fost numit antrenor principal, în mai 2022, după plecarea lui Marco Rose.

Ca antrenor al lui Dortmund (mai 2022 - iunie 2024) a bifat 96 de meciuri (55 victorii, 20 egaluri, 21 înfrângeri / golaveraj 193-111, +82). În palmaresul de jucător are Westphalia Cup (2005-2006), iar ca manager a câștigat DFB-Pokal (2020-2021) și a jucat finala Champions League (2023-2024 / 0-2 cu Real Madrid).

