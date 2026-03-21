Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite

Philip Otele continuă să impresioneze după plecarea din România. 

Fostul atacant al celor de la CFR Cluj a marcat pentru Hamburger SV în duelul cu Borussia Dortmund, disputat pe „Signal Iduna Park”.

Otele a deschis scorul cu Dortmund

Titular în partida dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Otele a ieșit la rampă în minutul 19. Nigerianul a reluat din șase metri o centrare perfectă trimisă de William Mikelbrencis și a deschis scorul pentru Hamburger SV.

Până la pauză, oaspeții și-au majorat avantajul prin Albert Sambi Lokonga, ex-Arsenal, care a marcat în minutul 38.

După pauză, Dortmund a revenit în meci. Gazdele au primit trei lovituri de pedeapsă. Felix Nmecha a ratat una dintre ele, în timp ce Ramy Bensebaini a transformat două. În final, Fabio Silva a înscris și el, iar Dortmund a obținut victoria.

Philip Otele a ajuns în România în 2023, când a semnat cu UTA Arad. După un sezon bun, a fost transferat de CFR Cluj, unde a devenit golgheterul SuperLiga României în sezonul 2023/2024, cu 18 goluri.

Ulterior, ardelenii l-au vândut pentru 3,5 milioane de euro la Al‑Wahda FC. Nigerianul a ajuns apoi la FC Basel, iar în această iarnă a fost împrumutat la Hamburger SV.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
”Cât e ceasul? Am voie să zic de arbitraj?” Ianis Zicu a făcut iureș la interviu: ”Am văzut ceva și am zis că e ciudat!”
Knoll Doll revine! Cea mai frumoasă fană de la Mondial și-a anunțat prezența și la CM 2026 + A început o nouă meserie
Primul jucător care poate pleca în vară de la FCSB: ”Dacă vine oferta, nu se pune problema”
Dani Coman, declarația serii: ironie subtilă după Argeș - „U” Cluj!
Cum a fost surprins Cătălin Căbuz după ce ”a comis-o” chiar în ziua în care a fost convocat la națională
În Superliga se întâmplă! Antrenorului i s-a făcut rău după meci și nu s-a mai prezentat la flash-interviuri
Marc Marquez a făcut spectacol în Brazilia!
Lautaro Martinez a luat decizia finală în privința transferului la Chelsea și l-a anunțat pe Chivu

Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Jackpot Contra: arabii l-au „îngropat“ în bani! Suma primită, dezvăluită în presa din Qatar

Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a auzit numele atacantului dorit de Mirel Rădoi: „Poate o să-l aibă!”

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Cine sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu

Primul jucător care poate pleca în vară de la FCSB: ”Dacă vine oferta, nu se pune problema”
Cum a fost surprins Cătălin Căbuz după ce ”a comis-o” chiar în ziua în care a fost convocat la națională
MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB
Dani Coman, declarația serii: ironie subtilă după Argeș - „U” Cluj!
Doi titulari, OUT înainte de Turcia - România! Anunțul făcut de federație
Cine este Andrei Dăncuș, tânărul de 15 ani care a debutat la FCSB în Antalya
Reacția lui Florin Tănase după FCSB - Hamburger SV: ce a spus despre Olaru, Cisotti și cantonamentul din Antalya
CFR Cluj a adus înlocuitor pentru Philip Otele! Este kosovar și triplu campion național
Reacție în cazul transferului ”la pachet” de 4,5 milioane de euro, din Superliga României!
Niclas Fullkrug are o nouă echipă! Transfer de 27 de milioane de euro și contract pe patru ani
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

