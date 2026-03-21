Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite

Fostul atacant al celor de la CFR Cluj a marcat pentru Hamburger SV în duelul cu Borussia Dortmund, disputat pe „Signal Iduna Park”.
Otele a deschis scorul cu Dortmund
Titular în partida dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Otele a ieșit la rampă în minutul 19. Nigerianul a reluat din șase metri o centrare perfectă trimisă de William Mikelbrencis și a deschis scorul pentru Hamburger SV.
Până la pauză, oaspeții și-au majorat avantajul prin Albert Sambi Lokonga, ex-Arsenal, care a marcat în minutul 38.
După pauză, Dortmund a revenit în meci. Gazdele au primit trei lovituri de pedeapsă. Felix Nmecha a ratat una dintre ele, în timp ce Ramy Bensebaini a transformat două. În final, Fabio Silva a înscris și el, iar Dortmund a obținut victoria.
Philip Otele a ajuns în România în 2023, când a semnat cu UTA Arad. După un sezon bun, a fost transferat de CFR Cluj, unde a devenit golgheterul SuperLiga României în sezonul 2023/2024, cu 18 goluri.
Ulterior, ardelenii l-au vândut pentru 3,5 milioane de euro la Al‑Wahda FC. Nigerianul a ajuns apoi la FC Basel, iar în această iarnă a fost împrumutat la Hamburger SV.