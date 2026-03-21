Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite

Fostul atacant al celor de la CFR Cluj a marcat pentru Hamburger SV în duelul cu Borussia Dortmund, disputat pe „Signal Iduna Park”.

Otele a deschis scorul cu Dortmund

Titular în partida dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, Otele a ieșit la rampă în minutul 19. Nigerianul a reluat din șase metri o centrare perfectă trimisă de William Mikelbrencis și a deschis scorul pentru Hamburger SV.

Până la pauză, oaspeții și-au majorat avantajul prin Albert Sambi Lokonga, ex-Arsenal, care a marcat în minutul 38.