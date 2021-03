Chemati NASA: AM GASIT EXTRATERESTRUL! Haaland, dubla in primele 10 minute din SOCUL cu Bayern! Gol FANTASTIC in minutul 2! Cum a marcat

Bayern a primit vizita celor de la Borussia Dortmund in etapa a 24-a din Bundesliga.

Derby-ul Germaniei a debutat cu golul inscris de Erling Haaland in minutul 2.

Pustiul minune al Borussiei a preluat o pasa si a trimis un sut perfect din afara careului, pe jos. Neuer nu a avut nicio sansa sa opreasca balonul, care s-a dus direct in coltul din dreapta jos al portii.

ESTAMOS VENDO A HISTÓRIA! ???? Apenas 1 minuto de jogo, HAALAND já deixa o dele contra o Bayern. ???? Bayern 0-1 Borussia Dortmund ????pic.twitter.com/B7t6vM6sgj — Canal Grandes Ligas ⚽ (@grandesligas_) March 6, 2021

In minutul 10, Haaland a dublat avantajul in fata campioanei Germaniei. Norvegianul a primit o pasa perfecta de la Hazard in careu si a sutat in poarta lasata goala de Neuer.