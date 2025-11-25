Harry Kane (32 de ani) a declarat că se simte bine în momentul de față la Bayern Munchen și că Barcelona nu l-a contactat încă pentru a-l oferta.

Harry Kane, reacție despre potențialul său transfer la Barcelona

Kane a explicat că, în general, un transfer al său din tabăra bavarezilor, începând cu sezonul următor, este „foarte puțin probabil”.

„Nu am avut niciun contact cu Barcelona. Mă simt foarte bine în situația mea actuală, deși nu am vorbit cu Bayern încă de prelungire.

Nu e nicio grabă. Sunt foarte fericit la Munchen. Se vede asta în felul în care joc. Dacă există vreun contact în viitor, vom vedea. Dar acum nu mă gândesc la sezonul viitor.

În primul rând, este Cupa Mondială din vară. Și este foarte puțin probabil să se schimbe ceva după acest sezon”, a transmis Kane într-un interviu pentru Sport Bild, citat de Mundo Deportivo.

Kane, randament excelent la Bayern Munchen

Contractul lui Harry Kane cu Bayern Munchen urmează să expire pe 30.06.2027. Barcelona ia în calcul să îl aducă pe vârful englez pe Camp Nou, mai ales dacă angajamentul lui Robert Lewandowski (expiră la finalul sezonului curent) nu va fi prelungit.

Din vara anului 2023, de când Bayern a plătit 95 de milioane de euro către Tottenham, Kane a fost o adevărată mașinărie de goluri. În 114 meciuri oficiale a marcat de 109 ori și a pasat decisiv în 29 de rânduri.

