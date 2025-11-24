Ghinioanele se țin lanț de starul englez în acest început de sezon. După ce a ratat ultimele partide din cauza unei probleme inghinale, Palmer a suferit un accident stupid chiar în propria locuință, lovindu-se la degetul mic de la picior. Incidentul a ridicat nivelul de alertă pe Stamford Bridge, mai ales că trupa lui Enzo Maresca se pregătește să primească vizita Barcelonei lui Hansi Flick în Liga Campionilor.



Antrenorul italian părea resemnat în privința absenței sale, explicând situația înaintea meciului cu Burnley: "A avut un accident acasă în care s-a lovit la deget. Cu siguranță nu va juca în acest meci și nici cu Barcelona sau Arsenal. Din păcate, și-a fracturat un deget de la picior. E păcat, dar astfel de lucruri se întâmplă".



Deși accidentarea nu este una gravă pe termen lung, fractura l-a ținut pe tușă sâmbăta trecută, iar pronosticurile medicilor indicau o indisponibilitate clară pentru confruntarea europeană de marți seară.

