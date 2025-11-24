VIDEO Surpriză la Londra înainte de șocul cu Barcelona! Cole Palmer a apărut la antrenament, deși are degetul fracturat

Surpriză la Londra &icirc;nainte de șocul cu Barcelona! Cole Palmer a apărut la antrenament, deși are degetul fracturat Liga Campionilor Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Cole Palmer, "decarul" celor de la Chelsea, le-a dat speranțe fanilor londonezi după ce a fost văzut la antrenamentul de luni, în ciuda unui accident casnic bizar care părea să-l scoată din joc pentru duelul stelar cu Barcelona.

Cole Palmer
Ghinioanele se țin lanț de starul englez în acest început de sezon. După ce a ratat ultimele partide din cauza unei probleme inghinale, Palmer a suferit un accident stupid chiar în propria locuință, lovindu-se la degetul mic de la picior. Incidentul a ridicat nivelul de alertă pe Stamford Bridge, mai ales că trupa lui Enzo Maresca se pregătește să primească vizita Barcelonei lui Hansi Flick în Liga Campionilor.

Antrenorul italian părea resemnat în privința absenței sale, explicând situația înaintea meciului cu Burnley: "A avut un accident acasă în care s-a lovit la deget. Cu siguranță nu va juca în acest meci și nici cu Barcelona sau Arsenal. Din păcate, și-a fracturat un deget de la picior. E păcat, dar astfel de lucruri se întâmplă".

Deși accidentarea nu este una gravă pe termen lung, fractura l-a ținut pe tușă sâmbăta trecută, iar pronosticurile medicilor indicau o indisponibilitate clară pentru confruntarea europeană de marți seară.

Cursa contra cronometru

Totuși, surpriza a venit la sesiunea de pregătire de luni. Palmer a ieșit pe gazon alături de coechipieri, purtând o gheată specială de protecție, într-o încercare disperată de a grăbi recuperarea. Mijlocașul ofensiv trage tare să revină în dinamică, deși prezența sa pe teren împotriva catalanilor ar fi un miracol.

Dacă pentru meciul cu Barcelona șansele sunt minime, rămâne deschisă posibilitatea recuperării pentru derby-ul cu Arsenal din weekend. Maresca a păstrat o notă de mister, dar a recunoscut progresele elevului său.

"Cole Palmer va reveni curând. E deja pe teren, senzațiile sunt bune. Dacă se întoarce pentru meciul cu Arsenal? Acum trebuie să ne concentrăm pe Barça. După aceea, vom începe să ne gândim la Arsenal", a transmis tehnicianul "albaștrilor".

Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;
