Cum a răspuns Joan Laporta, după ce Florentino Perez a acuzat-o pe Barcelona

Joan Laporta, reacție despre revenirea lui Lionel Messi la Barcelona / Foto: Imago Images.
Joan Laporta a fost întrebat despre acuzațiile lansate de Florentino Perez la adresa Barcelonei.

la ligaBarcelonaReal Madrid
Florentino Perez a readus în discuție celebrul „caz Negreira” și a lansat un atac clar la adresa rivalei lui Real Madrid.

Președintele madrilenilor a criticat faptul că în ciuda acuzațiilor grave făcute către formația catalană nu există niciun proces în desfășurare.

Răspunsul lui Joan Laporta după acuzațiile lui Florentino Perez

Președintele Barcelonei a fost chestionat în legătură cu declarația făcută de Florentino Perez în urmă cu puțin timp.

Joan Laporta, care se îndrepta către cina cu oficialii lui Chelsea, formație pe care Barcelona o va întâlni în a cincea rundă de Champions League, marți, de la ora 22:00, a refuzat să ofere vreo declarație jurnaliștilor din Londra. 

Florentino Perez, atac la adresa Barcelonei

Perez a criticat nivelul arbitrajului spaniol, după care a considerat inacceptabilă acuzația cu care se confruntă clubul catalan din februarie 2023. 

„Nivelul arbitrajului spaniol este inacceptabil. Este o rușine că FIFA nu a selectat niciunul dintre cei 35 de arbitri spanioli. 

Și, bineînțeles, este, de asemenea, inacceptabil că Barcelona, ​​din diverse motive, i-a plătit vicepreședintelui asociației arbitrilor peste 8 milioane de euro timp de cel puțin 17 ani. 

Acesta a deținut funcții importante, iar această perioadă coincide, întâmplător, cu cele mai bune rezultate ale Barcelonei în țara noastră”, a declarat Florentino Perez, conform Marca

Peste 100 de milionari născuți &icirc;n Rusia au buletine rom&acirc;nești obținute fraudulos. &bdquo;Rom&acirc;nia este poarta de intrare &icirc;n Europa&rdquo;
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus Torino și Olympique Marseille joacă azi în Champions League!
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: „Am intrat în degringoladă”

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa în privința lui Florinel Coman

Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: ”Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din mâini!”



stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

