Cum a răspuns Joan Laporta, după ce Florentino Perez a acuzat-o pe Barcelona

Joan Laporta, care se îndrepta către cina cu oficialii lui Chelsea, formație pe care Barcelona o va întâlni în a cincea rundă de Champions League, marți, de la ora 22:00 , a refuzat să ofere vreo declarație jurnaliștilor din Londra.

Președintele Barcelonei a fost chestionat în legătură cu declarația făcută de Florentino Perez în urmă cu puțin timp.

Președintele madrilenilor a criticat faptul că în ciuda acuzațiilor grave făcute către formația catalană nu există niciun proces în desfășurare.

Florentino Perez a readus în discuție celebrul „caz Negreira” și a lansat un atac clar la adresa rivalei lui Real Madrid.

Florentino Perez, atac la adresa Barcelonei

Perez a criticat nivelul arbitrajului spaniol, după care a considerat inacceptabilă acuzația cu care se confruntă clubul catalan din februarie 2023.

„Nivelul arbitrajului spaniol este inacceptabil. Este o rușine că FIFA nu a selectat niciunul dintre cei 35 de arbitri spanioli.

Și, bineînțeles, este, de asemenea, inacceptabil că Barcelona, ​​din diverse motive, i-a plătit vicepreședintelui asociației arbitrilor peste 8 milioane de euro timp de cel puțin 17 ani.

Acesta a deținut funcții importante, iar această perioadă coincide, întâmplător, cu cele mai bune rezultate ale Barcelonei în țara noastră”, a declarat Florentino Perez, conform Marca.

