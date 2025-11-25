Chelsea și Barcelona sunt vecine de clasament în UEFA Champions League, pe locurile 11 și 12, la egalitate, locuri care duc în play-off-ul din Februarie.

Londonezii au 7 puncte și un golaveraj de 9:6, iar în ultimul meci din UCL au remizat în deplasarea de la Qarabag, scor 2-2.

Barca are tot 7 puncte dar un golaveraj de 12:7, iar în ultima partidă a înregistrat tot o remiză, 3-3 în Belgia, împotriva lui Club Brugge.





Echipe probabile



Chelsea: Sánchez – Malo Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella – Enzo Fernández, Moisés Caicedo – Garnacho, João Jesus, Estevão – Liam Delap.



Sánchez – Malo Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella – Enzo Fernández, Moisés Caicedo – Garnacho, João Jesus, Estevão – Liam Delap. Barcelona: Joan García – Koundé, Cubarsi, Araújo, Balde – de Jong, Dani Olmo, Fermín López – Yamal, Ferran Torres, Lewandowski.





Palmer, Sterling și Mudryk sunt cei mai importanți absenți ai lui Maresca.



Gavi, Pedri și ter Stegen nu pot juca diseară pentru echipa catalană.



Casele de pariuri o dau favorită pe Chelsea, în principal datorită faptului că evoluează pe teren propriu.



Cota londonezilor la victorie este de 2.15



Barcelona are 3.00 la victorie.



Egalul este cotat cu 3.80



Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.45.



1:1 este cel mai pariat scor corect - cotă 7.80





În ultimele 10 partide directe, Chelsea o conduce pe Barca cu 4-1, iar celelalte meciuri s-au terminat la egalitate.



E prima dată când Enzo Maresca și Hansi Flick se-ntâlnesc în postura de tehnicieni.



Partida va fi condusă de Slavko Vincic din Slovenia, arbitru care acordă în medie 4,20 cartonașe galbene și 0,20 roșii.





Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.

