Harry Kane la Barcelona | Catalanii încearcă o mutare de senzație și au aflat deja clauza de reziliere

Harry Kane la Barcelona | Catalanii &icirc;ncearcă o mutare de senzație și au aflat deja clauza de reziliere La Liga Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona încearcă o lovitură de senzație pe piața transferurilor în vara anului 2026.

TAGS:
Harry KaneBarcelonaBayern MunchenRobert Lewandowski
Din articol

Harry Kane (32 de ani) ar putea fi următoarea lovitură de imagine a grupării catalane. Având în vedere că despărțirea de Robert Lewandowski (37 de ani) pare din ce în ce mai aproape de a se realiza, Barcelona caută un înlocuitor, dar și un nume puternic.

Harry Kane ar putea ajunge la Barcelona

Englezul joacă din 2023 la Munchen, unde a câștigat primele sale trofee din cariera de fotbalist profesionist: titlul și Supercupa Germaniei. Din 2026, în contractul său va exista o clauză de reziliere, pentru o sumă pe care Barcelona o consideră accesibilă.

Potrivit catalanilor de la Sport, Harry Kane poate fi transferat din vara anului viitor pentru 65 de milioane de euro. În această perioadă, reprezentanții atacantului englez au început deja negocierile cu Barcelona, dar și cu alte cluburi importante.

Rămâne de văzut dacă mutarea se va materializa în vara anului viitor. Cert este că un eventual transfer al lui Harry Kane ar reprezenta o adevărată lovitură pentru Barcelona, având în vedere că englezul are cifre excelente.

În 20 de partide jucate până acum pentru Bayern, în acest sezon, Kane a marcat de 25 de ori, cifră la care se adaugă și patru pase decisive.

Bilanțul lui în 111 partide pentru gruparea bavareză este excelent. A reușit să înscrie de 107 ori și să bifeze alte 29 de assist-uri. Și site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 75 de milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
ULTIMELE STIRI
Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru
Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc &icirc;n Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Scapă Genoa lui Dan Șucu de ultimul loc în Serie A? Sassuolo - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro
Giani Kiriță face spectacol &icirc;n sala de kickboxing: Dacă nu făcea fotbal, putea face carieră &icirc;n sporturile de contact
Giani Kiriță face spectacol în sala de kickboxing: "Dacă nu făcea fotbal, putea face carieră în sporturile de contact"
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Petrolul &ndash; FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
Petrolul – FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20:30: testul maturității pentru moldoveni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol &icirc;n minutul 90+4! Cristi Chivu, &icirc;ntre chin și amin

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol în minutul 90+4! Cristi Chivu, între chin și amin



Recomandarile redactiei
Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru
Idolul lui David Popovici aruncă bomba: anunțul sportivului din care se inspiră campionul nostru
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Andreea Sturzinschi, campioana de la Dinamo! Două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu c&acirc;știgă nimic! C&acirc;te finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă &icirc;n această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!