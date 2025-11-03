Harry Kane la Barcelona | Catalanii încearcă o mutare de senzație și au aflat deja clauza de reziliere

Harry Kane (32 de ani) ar putea fi următoarea lovitură de imagine a grupării catalane. Având în vedere că despărțirea de Robert Lewandowski (37 de ani) pare din ce în ce mai aproape de a se realiza, Barcelona caută un înlocuitor, dar și un nume puternic.



Harry Kane ar putea ajunge la Barcelona



Englezul joacă din 2023 la Munchen, unde a câștigat primele sale trofee din cariera de fotbalist profesionist: titlul și Supercupa Germaniei. Din 2026, în contractul său va exista o clauză de reziliere, pentru o sumă pe care Barcelona o consideră accesibilă.



Potrivit catalanilor de la Sport, Harry Kane poate fi transferat din vara anului viitor pentru 65 de milioane de euro. În această perioadă, reprezentanții atacantului englez au început deja negocierile cu Barcelona, dar și cu alte cluburi importante.

