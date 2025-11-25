Champions League, în formatul extins cu o singură grupă de 36, a devenit, din păcate, o competiție răsuflată. Cel puțin, dacă ne referim la prima etapă a competiției, înainte de începerea meciurilor eliminatorii.

Explicația ține de faptul că, odată cu mărirea numărului de echipe, în grupa extinsă au pătruns și multe formații care, realist vorbind, nu sunt de Champions League. Exemplele sunt multiple, inclusiv în acest sezon: Kairat (Kazahstan), Union Saint-Gilloise (Belgia) sau Bodo/Glimt (Norvegia). Cu astfel de formații pe tablou, se înmulțesc meciurile de „umplutură“, care nu prezintă interes pentru suporterul neutru.

În acest context, diseară (ora 22:00), avem un caz fericit! Pentru că etapa a 5-a ne pune în fața unui duel fantastic: Chelsea – Barcelona. Vorbim despre un meci care poate fi oricând o finală de Champions League chiar! De altfel, în trecut, cele două formații s-au tot întâlnit în fazele superioare ale competiției, memorabilă fiind confruntarea lor din semifinale, în 2009. Atunci, Barcelona a obținut calificarea în ultimul act, pe care l-a și câștigat, ulterior, în fața celor de la Manchester United (2-0).

Diseară, de la ora 22:00, Sport.ro va oferi meciul Chelsea – Barcelona în format LIVE TEXT.

Și celelalte meciuri ale serii pot fi urmărite LIVE pe site, după cum Sport.ro a anunțat aici.

