Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-2, pe Borussia Dortmund, în ”Der Klassiker” din etapa a 24-a din Bundesliga.

Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3, decis de Kimmich în minutul 87

Nico Schlotterbeck a marcat primul gol, aducând-o în avantaj pe Borussia, în minutul 26.

Bavarezii au întors însă meciul prin dubla golgheterului Harry Kane, din minutele 54 şi 70 – ultimul din penalty.

Daniel Svensson a egalat în minutul 83, dar campioana en-titre a Germaniei a dat lovitura pe ”Signal Iduna Park” prin golul reuşit de Joshua Kimmich, în minutul 87.