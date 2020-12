Omul care i-a adus pe Sancho si Haaland la Dortmund poate pleca! Ce club mare din Europa il doreste pe "Monchi" al Germaniei 

In urma cu cateva saptamani se discuta despre o venire a lui Erling Haaland la Barcelona si avantajul pe care il are Laporta fata de candidatii sai. Ultimul nume vehiculat pe lista Barcelonei ar fi Michael Zorc, directorul sportiv de la Borussia Dortmund, conform celor de la Esport 3.

Potrivit sursei, mai multi candidati la presedintia clubului si-au exprimat dorinta de a-l aduce pe Zorc, el fiind recunoscut pentru transferurile de senzatie si pe bani putini pe care le face la Dortmund. Ultimele doua "bijuterii" cu care Zorc si Dortmund vor da lovitura in vara urmatoare sunt Haaland si Sancho.

"Numele lui Zorc o sa apara in campania electorala de anul urmator. Mai multi candidati il doresc ca director sportiv la Barcelona", a declarat jurnalistul Oriol Domenech.

????[@orioldomenech????] | “Michael Zorc, the sporting director of BVB who signed Haaland, is a huge bet for sporting director position under many presidential candidates.” pic.twitter.com/yLHQ5PxnlP