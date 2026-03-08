Inter este liderul din Serie A și are cu zece puncte mai multe decât AC Milan, principala urmăritoare.

Cele două echipe se vor întâlni în „Derby della Madonnina” în această etapă, iar o eventuală victorie a echipei lui Cristi Chivu i-ar aduce pe „nerazzurri” foarte aproape de titlul în Italia.

Inter, transferuri de la Bayern și Dortmund

Conducerea echipei milaneze are încredere în proiectul lui Cristi Chivu, iar italienii vor să îi întărească echipa prin aducerea unor jucători de valoare.

LInterista.it scrie despre interesul „nerazzurrilor” pentru Julian Brandt de la Borussia Dortmund, care a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu ce formație își dorește.

În aceeași situație se află și Leon Goretzka, căruia Bayern Munchen nu ar mai dori să îi prelungească înțelegerea, iar Inter ar putea profita de situație și să îl aducă gratuit în această vară.

Julian Brandt (29 de ani) este cotat la 20 de milioane de euro, conform Transfermrkt.com. Mijlocașul ofensiv are 10 goluri și trei pase decisive în 32 de partide jucate în actuala stagiune pentru Borussia Dortmund.

De cealaltă parte, Leon Goretzka are două reușite și un assist în 33 de partide disputate în tricoul lui Bayern în acest sezon. Mijlocașul central este cotat la 15 milioane de euro, conform site-ului aceluiași site de specialitate.

AC Milan și Inter se înfruntă pe San Siro, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate deja să își facă planurile pentru sărbătoarea de titlu.