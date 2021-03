"Puteam sa-l luam gratis!" Ce super club a fost aproape sa-l transfere pe Mbappe cand era un adolescent si de ce nu s-a facut mutarea

Cunoscut de intreg globul ca fiind unul din cei mai buni jucatori din lume, Mbappe putea sa aiba cu totul alta traiectorie.

Dorit de mai toate marile forte ale lumii in acest moment, cariera lui Mbappe putea sa fie cu totul alta. Fostul sef al departamentului de scouting al lui Dortmund, Sven Mislintat, a dezvaluit faptul ca echipa germana a incercat sa-l transfere pe atacant atunci cand acesta era un pusti la Monaco si mai avea doar 6 luni de contract.

"A fost pacat ca nu am putut sa il aducem pe Mbappe. Atunci era disponibil gratis si era multe echipe interesate. Dar nu am avut nicio sansa. Daca am fi reusit sa il furam pe Mbappe de la Monaco pe gratis, ar fi fost un transfer de proportii", a declarat Sven Mislintat, pentru kicker.

Ajuns pana la urma la PSG, Mbappe a reusit deja mai mult de 100 de goluri pentru parizieni si a stralucit pentru Franta la Campionatul Mondial din 2018, castigat de selectionata lui Didier Deschamps.