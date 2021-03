Florentino Perez s-a decis! Care sunt jucatorii care o pot parasi pe Real in vara! Mbappe si Haaland, principalele tinte pentru a veni la Madrid

Madrilenii sunt in continuare in lupta pentru titlu si Champions League, insa presedintele echipei se gandeste deja la campania de transferuri din vara.

In ciuda unul sezon destul de bun, fanii echipei din Madrid sunt nemultumiti de lipsa de productivitate din atac, iar Florentino Perez vrea sa aduca un nume mare pentru a umple golul lasat de Cristiano Ronaldo, plecat in 2018 de la Real.

Pentru a face rost de bani si loc in lot pentru aducerile lui Haaland si Mbappe, cele doua ambitii ale lui Florentino Perez, omul care controleaza Real Madrid a decis, impreuna cu Zidane, sa treaca trei jucatori pe lista de transferuri. Conform Marca, cei trei jucatori alesi de Perez si Zidane sunt Eder Militao, Dani Ceballos si Brahim Diaz. Brahim si Ceballos sunt deja imprumutati la Arsenal si AC Milan, iar Militao nu l-a convins pe Zidane si a prins putine minute in acest sezon.

Adus cu 50 de milioane de euro de la Porto, fundasul brazilian va reprezenta mai mult ca sigur o reteta financiara deloc de succes pentru madrileni, avand in vedere evolutiile sale de cand a sosit in capitala Spaniei. Pentru cei doi mijlocasi spanioli, Perez spera sa obtina undeva la 40 de milioane de euro.