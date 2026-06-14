Dinamo a anunțat numirea ca antrenor principal al satelitului ”câinilor” a fostului campion din Ștefan cel Mare din sezonul 2006-2007, Adrian Ropotan (40 de ani).
OFICIAL Fostul campion cu Dinamo, numit antrenor principal la echipa secundă a ”câinilor” după ce a câștigat titlul în ultimul sezon!
Schimbări pe banca tehnică și la satelitul lui Dinamo.
”Adrian Ropotan – Antrenor Dinamo 2 | Sezonul 2026–2027
Adrian Ropotan preia conducerea tehnică a echipei Dinamo 2 pentru sezonul 2026–2027, aducând în rolul de antrenor aceleași valori care l-au definit de-a lungul carierei sale de jucător: caracter puternic, determinare, disciplină și spirit de luptă.
Cunoscut pentru mentalitatea sa de învingător și pentru atitudinea de „câine” pe teren, Ropotan a fost un fotbalist care nu a făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește munca, implicarea și responsabilitatea față de echipă.
Seriozitatea, agresivitatea pozitivă și dorința permanentă de a câștiga sunt acum transferate în activitatea sa de antrenor, unde urmărește să formeze jucători pregătiți atât din punct de vedere fotbalistic, cât și uman.
La Dinamo 2, Adrian Ropotan își propune să dezvolte tinerii fotbaliști într-un mediu competitiv, bazat pe disciplină, respect și exigență.
Filosofia sa este simplă: talentul deschide uși, dar caracterul, munca și determinarea sunt cele care construiesc cariere.
Sub conducerea sa, Dinamo 2 va fi o echipă care respectă identitatea și tradiția clubului și care pregătește viitorii jucători ai primei echipe. Prin experiența acumulată la cel mai înalt nivel și prin personalitatea sa puternică, Adrian Ropotan reprezintă modelul de lider capabil să transmită noii generații spiritul autentic al lui Dinamo: curaj, sacrificiu și ambiția de a fi mereu mai bun”, a postat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo București.
În ultimul sezon a câștigat campionatul cu Dinamo U19
”🏆🔴⚪ U19 DINAMO, CAMPIONI AI SERIEI A 5-A!
Felicităm echipa U19 pentru câștigarea Seriei a 5-a din Campionatul Național U19, rezultat care confirmă un sezon excelent și o muncă susținută pe tot parcursul anului competițional.
Formația noastră a încheiat parcursul cu 18 victorii, 4 egaluri și 2 înfrângeri, reușind 137 de goluri marcate și primind 25, pentru un golaveraj de +112 și un total de 58 de puncte.
Această performanță este rezultatul unui proces constant de dezvoltare, al disciplinei din fiecare zi de antrenament și al unității unui grup care a crescut meci de meci, păstrând mereu identitatea alb-roșie.
Totodată, meritul revine și staffului tehnic care a coordonat generația 2008-2009: Adrian Ropotan (antrenor principal), David Diaconescu (antrenor secund), Liviu Rusu (preparator fizic), Ionuț Vreme (antrenor portari) și Gheorghe Covaciu (maseur).
Un sezon încununat de rezultate, dar mai ales de progres și caracter. Felicitări tuturor! ❤️🤍”, precizase cu câteva zile înainte Dinamo București.
Ropotan are și 7 selecții la națională
Adrian Ropotan, fost mijlocaș defensiv la Dinamo între 2004 și 2009 și internațional român cu 7 selecții, a mai jucat în carieră la Dinamo Moscova, Tom Tomsk, Volga Nijni Novgorod, Gabala, Petrolul Ploiești, Pandurii Târgu Jiu, Hatta Club și Concordia Chiajna.
Cu Dinamo, Ropotan a câștigat titlul de campion în 2007, ultimul din istoria ”câinilor”.
El s-a retras în 2019.
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