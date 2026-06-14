Dinamo a anunțat numirea ca antrenor principal al satelitului ”câinilor” a fostului campion din Ștefan cel Mare din sezonul 2006-2007, Adrian Ropotan (40 de ani).

”Adrian Ropotan – Antrenor Dinamo 2 | Sezonul 2026–2027

Adrian Ropotan preia conducerea tehnică a echipei Dinamo 2 pentru sezonul 2026–2027, aducând în rolul de antrenor aceleași valori care l-au definit de-a lungul carierei sale de jucător: caracter puternic, determinare, disciplină și spirit de luptă.

Cunoscut pentru mentalitatea sa de învingător și pentru atitudinea de „câine” pe teren, Ropotan a fost un fotbalist care nu a făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește munca, implicarea și responsabilitatea față de echipă.

Seriozitatea, agresivitatea pozitivă și dorința permanentă de a câștiga sunt acum transferate în activitatea sa de antrenor, unde urmărește să formeze jucători pregătiți atât din punct de vedere fotbalistic, cât și uman.

La Dinamo 2, Adrian Ropotan își propune să dezvolte tinerii fotbaliști într-un mediu competitiv, bazat pe disciplină, respect și exigență.

Filosofia sa este simplă: talentul deschide uși, dar caracterul, munca și determinarea sunt cele care construiesc cariere.

Sub conducerea sa, Dinamo 2 va fi o echipă care respectă identitatea și tradiția clubului și care pregătește viitorii jucători ai primei echipe. Prin experiența acumulată la cel mai înalt nivel și prin personalitatea sa puternică, Adrian Ropotan reprezintă modelul de lider capabil să transmită noii generații spiritul autentic al lui Dinamo: curaj, sacrificiu și ambiția de a fi mereu mai bun”, a postat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo București.

În ultimul sezon a câștigat campionatul cu Dinamo U19