OFICIAL Fostul campion cu Dinamo, numit antrenor principal la echipa secundă a ”câinilor” după ce a câștigat titlul în ultimul sezon!

Fostul campion cu Dinamo, numit antrenor principal la echipa secundă a ”câinilor” după ce a câștigat titlul în ultimul sezon! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Schimbări pe banca tehnică și la satelitul lui Dinamo.

TAGS:
Dinamodinamo 2Adrian RopotanDinamo U19Dinamo campioana
Din articol

Dinamo a anunțat numirea ca antrenor principal al satelitului ”câinilor” a fostului campion din Ștefan cel Mare din sezonul 2006-2007, Adrian Ropotan (40 de ani).

Adrian Ropotan, principal la Dinamo 2

”Adrian Ropotan – Antrenor Dinamo 2 | Sezonul 2026–2027

Adrian Ropotan preia conducerea tehnică a echipei Dinamo 2 pentru sezonul 2026–2027, aducând în rolul de antrenor aceleași valori care l-au definit de-a lungul carierei sale de jucător: caracter puternic, determinare, disciplină și spirit de luptă.

Cunoscut pentru mentalitatea sa de învingător și pentru atitudinea de „câine” pe teren, Ropotan a fost un fotbalist care nu a făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește munca, implicarea și responsabilitatea față de echipă.

Seriozitatea, agresivitatea pozitivă și dorința permanentă de a câștiga sunt acum transferate în activitatea sa de antrenor, unde urmărește să formeze jucători pregătiți atât din punct de vedere fotbalistic, cât și uman.

La Dinamo 2, Adrian Ropotan își propune să dezvolte tinerii fotbaliști într-un mediu competitiv, bazat pe disciplină, respect și exigență.

Filosofia sa este simplă: talentul deschide uși, dar caracterul, munca și determinarea sunt cele care construiesc cariere.

Sub conducerea sa, Dinamo 2 va fi o echipă care respectă identitatea și tradiția clubului și care pregătește viitorii jucători ai primei echipe. Prin experiența acumulată la cel mai înalt nivel și prin personalitatea sa puternică, Adrian Ropotan reprezintă modelul de lider capabil să transmită noii generații spiritul autentic al lui Dinamo: curaj, sacrificiu și ambiția de a fi mereu mai bun”, a postat pagina oficială Academia de Fotbal Dinamo București.

În ultimul sezon a câștigat campionatul cu Dinamo U19

”🏆🔴⚪ U19 DINAMO, CAMPIONI AI SERIEI A 5-A!

Felicităm echipa U19 pentru câștigarea Seriei a 5-a din Campionatul Național U19, rezultat care confirmă un sezon excelent și o muncă susținută pe tot parcursul anului competițional.

Formația noastră a încheiat parcursul cu 18 victorii, 4 egaluri și 2 înfrângeri, reușind 137 de goluri marcate și primind 25, pentru un golaveraj de +112 și un total de 58 de puncte.

Această performanță este rezultatul unui proces constant de dezvoltare, al disciplinei din fiecare zi de antrenament și al unității unui grup care a crescut meci de meci, păstrând mereu identitatea alb-roșie.

Totodată, meritul revine și staffului tehnic care a coordonat generația 2008-2009: Adrian Ropotan (antrenor principal), David Diaconescu (antrenor secund), Liviu Rusu (preparator fizic), Ionuț Vreme (antrenor portari) și Gheorghe Covaciu (maseur).

Un sezon încununat de rezultate, dar mai ales de progres și caracter. Felicitări tuturor! ❤️🤍”, precizase cu câteva zile înainte Dinamo București.

Ropotan are și 7 selecții la națională

Adrian Ropotan, fost mijlocaș defensiv la Dinamo între 2004 și 2009 și internațional român cu 7 selecții, a mai jucat în carieră la Dinamo Moscova, Tom Tomsk, Volga Nijni Novgorod, Gabala, Petrolul Ploiești, Pandurii Târgu Jiu, Hatta Club și Concordia Chiajna.

Cu Dinamo, Ropotan a câștigat titlul de campion în 2007, ultimul din istoria ”câinilor”.

El s-a retras în 2019.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
ULTIMELE STIRI
Cine este noua campioană din NBA: nu mai câștigase titlul de pe vremea lui Nixon!
Cine este noua campioană din NBA: nu mai câștigase titlul de pe vremea lui Nixon!
Pia Ioana și Andrei Bănuță, de la ora 13:00 la ”Fața la joc!”, pe PRO TV și VOYO!
Pia Ioana și Andrei Bănuță, de la ora 13:00 la ”Fața la joc!”, pe PRO TV și VOYO!
Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții
Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții
Eric a numit cel mai bun fotbalist din Superligă: „O întrebare grea! I-aș da lui premiul”
Eric a numit cel mai bun fotbalist din Superligă: „O întrebare grea! I-aș da lui premiul”
Imagini virale cu Cristiano Ronaldo: ”Sunt adevărate! E incredibil”
Imagini virale cu Cristiano Ronaldo: ”Sunt adevărate! E incredibil”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep



Recomandarile redactiei
Eric a numit cel mai bun fotbalist din Superligă: „O întrebare grea! I-aș da lui premiul”
Eric a numit cel mai bun fotbalist din Superligă: „O întrebare grea! I-aș da lui premiul”
Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții
Chemat din vacanță la națională, a avut parte de o călătorie cu peripeții
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
Cine este noua campioană din NBA: nu mai câștigase titlul de pe vremea lui Nixon!
Cine este noua campioană din NBA: nu mai câștigase titlul de pe vremea lui Nixon!
Pia Ioana și Andrei Bănuță, de la ora 13:00 la ”Fața la joc!”, pe PRO TV și VOYO!
Pia Ioana și Andrei Bănuță, de la ora 13:00 la ”Fața la joc!”, pe PRO TV și VOYO!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: ”Impresionanți la prima apariție!”
Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: ”Impresionanți la prima apariție!”
Dinamo 2, 7-1 cu FCSB! Cine sunt juniorii transferați de Dinamo pentru echipa secundă: N'Giuwu, Erdogan & Co, 18-0, 18-1, 13-1 în ultimul sezon
Dinamo 2, 7-1 cu FCSB! Cine sunt juniorii transferați de Dinamo pentru echipa secundă: N'Giuwu, Erdogan & Co, 18-0, 18-1, 13-1 în ultimul sezon
Adrian Ropotan nu a putut sa stea departe de Dinamo! Fostul jucator din Stefan cel Mare a devenit membru DDB
Adrian Ropotan nu a putut sa stea departe de Dinamo! Fostul jucator din Stefan cel Mare a devenit membru DDB
DINAMO - CONCORDIA 2-1 | Papazoglou si Sorescu aduc victoria dinamovistilor! Chiajna a ratat ocazii mari
DINAMO - CONCORDIA 2-1 | Papazoglou si Sorescu aduc victoria dinamovistilor! Chiajna a ratat ocazii mari 
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!