LOVITURA URIASA pentru Barcelona! Unde a ajuns jucatorul pentru care s-a luptat cu Milan! Destinatie neasteptata

Dani Olmo (21 ani) a semnat cu o echipa din Bundesliga.

Fostul jucator al echipei de tineret a Barcelonei si campion european cu nationala U21 a Spaniei, Dani Olmo s-a transferat de la Dinamo Zagreb la Leipzig.

Transferul a fost facut oficial chiar pe pagina celor de la Leipzig. Dupa ce s-a zvonit ca Barcelona il doreste cu ardoare pe mijlocas, ba chiar se lupta cu Milan pentru semnatura lui, echipa din Bundesliga a avut castig de cauza.

Suma transferului se ridica la 45 de milioane de euro plus bonusuri, iar jucatorul a semnat un contract valabil pana in anul 2025.



"Leipzig este un club tanar, atractiv, care m-a convins cu filosofia pe care o are, de a dezvolta tineri jucatori si sa isi puna increderea in ei. Mi-ar placea sa contribui cu calitatile mele si sa ii ajut in drumul de succes pe care il au deja", a declarat Dani Olmo.

???? Dani #Olmo: „#RBLeipzig ist ein junger, attraktiver Klub, der mich mit seiner Philosophie, talentierte Spieler zu entwickeln und ihn das Vertrauen zu schenken, überzeugt hat. Ich möchte mich mit meinen Stärken einbringen und dabei helfen den erfolgreichen Weg weiterzugehen." pic.twitter.com/tDgnuqFLAh — RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 25, 2020



RB Leipzig este liderul din Bundesliga cu 40 de puncte obtinute in 18 meciuri jucate. Podiumul este completat de Bayern Munchen si Borussia Dortmund, care au amandoua 36 de puncte acumulate, insa Borussia a disputat deja etapa cu numarul 19.

De asemenea, echipa s-a calificat in optimile Champions League, unde va juca pentru un loc in sferturi cu echipa lui Jose Mourinho, Tottenham.