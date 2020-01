Un jucator trecut pe la Real si Barcelona va juca in Liga 1! Anunt de ultima ora: cu cine a semnat

Au planrui mari in 2020! Jucatorii adusi in vara nu i-au convins, asa ca lotul va suferi modificari serioase.

Petrolul promite lovituri importante pentru returul din B. Una dintre ele e spaniolul Pol Roige Rodriguez (25 de ani). Ultima data la Sundsvall, in prima liga din Suedia, Pol are meciuri in ligile a doua si a treia din Spania la Sabadell, Mallorca, Celta 2 sau Hercules. Mijlocasul e din Barcelona si a crescut in La Masia, inainte de a trece pe la marea rivala Real Madrid!



Fotbalistul a ajuns deja in cantonamentul Petrolului si a inceput antrenamentele sub comanda lui Costel Enache. Tot la Petrolul a ajuns si Leonel Pierce, argentinian care in 2019 s-a aflat sub contract cu FC Botosani.