Surpriza TOTALA! Pe cine vrea sa aduca Barcelona in locul lui Suarez

Barcelona e in cautarea unui atacant pentru a-l inlocui pe Luis Suarez.

Luis Suarez va lipsi 4 luni dupa operatia la genunchi, iar Barcelona e nevoita sa ii caute inlocuitor. Catalanii vor sa il aduca pe Olivier Giroud, care e mai mult rezerva la Chelsea. Acesta se afla sub contract cu londonezii pana la vara.

Inter Milan si Aston Villa au pus si ele ochii pe atacant.

Barcelona si-a mai prezentat interesul si pentru Pierre-Emerick Aubameyang, dar, conform Dailymail, acesta va ramane in Anglia pana la sfarsitul sezonului. Rodrigo este un alt jucator dorit de Quique Setien, insa acesta poate fi transferat doar pentru suma de 50 de milioane de euro.

Catalanii au nevoie urgent de un atacant, dar acestia au anuntat ca nu vor cheltui prea mult in perioada de transferuri curenta. Astfel, este de asteptat ca fotbalistul lui Chelsea sa vina sub forma de imprumut.



Olivier Giroud are 33 de ani si este cotat la 9 milioane de euro, conform transfermarkt.