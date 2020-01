Barcelona: OPERATIUNEA MONSTRUL! Ce superatacant vor in locul lui Suarez. Negocierile au inceput deja

Barcelona vrea atacant de clasa!

Chiar daca il au in lot pe Griezmann, care poate juca pe pozitie centrala, catalanii incerca sa inlocuiasca absenta lui Luis Suarez si au pus ochii pe Aubameyang, cel mai bun marcator al lui Arsenal.

Cu Luis Suarez proaspat operat la genunchi, Barcelona cauta intariri in atac, pentru a se mentine in continuare in lupta pentru La Liga si Champions League. Arsenal nu se afla deloc intr-o forma buna. In campionat se situeaza doar pe locul 10!

De cand a ajuns in capitala Angliei, Aubameyang nu a castigat niciun trofeu cu Arsenal, iar dorinta de a castiga trofee il poate determina si ea sa paraseasca Emirates. Daca tranferul se realizeaza, Aubameyang poate fi din nou coleg cu Ousmane Dembele, cu care a facut pereche in atacul lui Dortmund pe vremea cand jucau in Bundesliga.

Ajuns la 30 de ani, starul lui Arsenal este din nou aproape de o echipa mare, dupa ce in trecut a mai fost dorit de Real Madrid. In conditiile in care tot mai multei indicii il apropie de Camp Nou, oficialii lui Arsenal tin cu dintii de liderul din atacul lui Arteta. Daca se face, transferul va scoate o suma uriasa din contul Barcelonei: peste 70 de milioane de euro!

De cand a venit la Arsenal, Aubameyang a fost cel mai bun marcator al echipei. Anul trecut s-a aflat pe podiumul golgeterilor din Premier League, alaturi de Mane si Salah, cu 22 de goluri fiecare. In cele 91 de partide jucate pentru Arsenal, Auba a reusit sa puncteze de 57 de ori.