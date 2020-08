Lewandowski cere 'Balonul de Aur'! "Mi l-as da mie, am castigat tot cu Bayern! Mie ar trebui sa mi-l dea!"

France Football nu va acorda in 2020 'Balonul de Aur', trofeu pe care il da in fiecare an din 1956 incoace!

Decizia revistei franceze a fost criticata de fani pe retelele de socializare. Exista chiar si o petitie online prin care suporterii cer o reanalizare a situatiei. Aproape 200 000 de oameni au semnat-o. Majoritatea celor care au lasat comentarii la sondajul facut de Bleacher Report cer ca 'Balonul' sa ajunga la Robert Lewandwoski, cel mai important golgeter al Europei in acest moment.



Intr-un interviu acordat polonezilor de la Onet, Lewandowski a fost intrebat cui ar acorda el cel mai dorit trofeu individual din fotbal. Varful lui Bayern a lasat deoparte modestia.

"Mi l-as da mie. Bayern a castigat tot. Am fost principalul marcator in toate competitiile. Cred ca jucatorul care face asta ar trebui sa castige 'Balonul de Aur', asa e parerea mea", a comentat Lewandowski.

Lewandowski, 32 de ani, a marcat 55 de goluri in 47 de meciuri jucate in acest sezon. Doar in campionat are 34! In Champions Leeague, Lewy a inscris de 15 ori, iar in Cupa a punctat de 6 randuri.

Tweet bayern Lewandowski Citeste si: