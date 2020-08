Prima editie din MEGA-MONDIALUL cluburilor prinde contur. Bayern si Sevilla, ultimele calificate. Ce echipe mai vin din Europa si cand se joaca turneul

FIFA a schimbat din 2021 sistemul de desfasurare al Campionatului Mondial al Cluburilor, marind numarul de echipe la 24.

Competitia care in mod traditional se desfasura in luna decembrie intre detinatoarele Ligii Campionilor din toate confederatiile va avea in acest an ultima editie in actualul format. Asta pentru ca forul mondial a reinventat Mondialul Cluburilor, urmand ca turneul sa aiba loc o data la 4 ani, cu mult mai multe formatii decat in prezent.

Astfel, Mondialul din 2021 a fost programat initial in vara anului viitor, dar cel mai probabil va fi dus la o data ulterioara din cauza amanarilor succesive cauzate de pandemie. Daca data de desfasurare e inca incerta, se cunoaste insa numarul de locuri rezervat fiecarui continent, iar Europa si-a taiat partea leului, avand dreptul la 8 calificate.

In principiu, acestea sunt castigatoarele ultimelor 4 editii din Champions League, respectiv Europa League, desfasurate inainte de anul disputarii Mondialului Cluburilor. Ca urmare, pana acum si-au asigurat calificarea Real Madrid, Liverpool si Bayern (din Liga Campionilor), dar si Atletico Madrid, Chelsea si FC Sevilla (din Liga Europa). Asadar, mai sunt 2 locuri libere pentru invingatoarele stagiunii 2020-2021 din cele doua cupe europene. Conform regulamentului, daca va exista o castigatoare cu repetitie, atunci va intra in vigoare ierarhia continentala a cluburilor.

In total, din cele 6 confederatii plus tara gazda (China) se vor califica la Mondialul Cluburilor 24 de echipe, care vor fi repartizate in 8 grupe de 3, doar invingatoarele urmand sa joace in faza sferturilor.