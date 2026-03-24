Clubul catalan analizează varianta de a-l vinde pe Ferran Torres, pentru a obține fondurile necesare pentru alte mutări, printre care transferurile definitive ale lui Joao Cancelo și Marcus Rashford, dar și posibila aducere a lui Julian Alvarez.

Ferran Torres, în vârstă de 26 de ani, nu a mai marcat din 31 ianuarie și a avut o perioadă mai slabă în 2026, după un start de sezon promițător.

Contractul său expiră în 2027, astfel că Barcelona trebuie să decidă acum dacă îl păstrează sau îl vinde, pentru a evita pierderea lui gratuită în iarna viitoare.

Cota de piață a atacantului este de 50 de milioane de euro, iar în acest sezon a înscris 16 goluri și a oferit un assist în 40 de meciuri.

Potrivit ESPN, clubul caută să mențină echilibrul ofensiv. Robert Lewandowski, 37 de ani, este dorit pentru prelungirea contractului, dar are și oferte internaționale, inclusiv din MLS. În paralel, Barcelona încearcă să-i asigure viitorul lui Rashford și să-l aducă pe Alvarez de la Atletico Madrid, dar negocierile se anunță complicate.

Potrivit sursei citate, scenariul ideal pentru catalani este ca Alvarez să fie titular, Lewandowski rezervă, iar Torres să fie pus în discuție pentru a elibera spațiu și fonduri pentru alte transferuri.