Fabulos! Fotbalistul de la Barcelona l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă

Robert Lewandowski va trebui să ia o decizie în privința viitorului său.

Barcelona este foarte aproape de a câștiga campionatul în Spania, cu trei etape înainte de final.

Catalanii vor juca în El Clasico împotriva lui Real Madrid cu titlul pe masă. Meciul va avea loc duminică, 10 mai, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Szczesny l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă

Situația atacantului polonez la Barcelona este destul de complicată. Cu o două luni înainte să îi expire înțelegerea cu Barcelona, Lewandowski a primit vreo ofertă de prelungire din partea formației catalane și va trebui să se decidă unde va juca în sezonul viitor.

Wojciech Szczesny a fost întrebat ce l-ar sfătui pe fostul său coleg de la naționala Poloniei, ajuns la 37 de ani.

„Dacă ar fi să-l sfătuiesc pe baza experienței mele, i-aș recomanda să se retragă, pentru că cele mai bune oferte ar veni mai târziu”, a spus Wojciech Szczesny, conform Mundo Deportivo.

Robert Lewandowski are 18 goluri și patru pase decisive în 42 de meciuri în tricoul Barcelonei în acest sezon.

Atacantul poloneze este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

Hansi Flick și-a dat acordul și semnează

Conform informațiilor apărute în presa din Spania, există două variante pe masă. Prima ar fi un contract până în iunie 2028, cu opțiune pentru 2029, a doua fiind un acord direct până în vara lui 2029.

Joan Laporta a decis să îi ofere prelungirea după performanțele impresionante reușite de tehnicianul german de la venirea sa pe Camp Nou, în vara lui 2024.

Flick a câștigat titlul în La Liga încă din primul sezon și este foarte aproape să repete performanța. Barcelona are nevoie de un singur punct în El Clasico pentru a deveni matematic campioană.

În acest moment, catalanii sunt lideri, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă locul secund, la 11 lungimi distanță.

De la instalarea pe banca Barcelonei, la 1 iulie 2024, Hansi Flick a condus echipa în 113 partide, a obținut 86 de victorii, 10 egaluri și 17 înfrângeri.

