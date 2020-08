Latura INTUNECATA a eroului lui Bayern. Kingsley Coman si-a batut cu sange rece sotia si mama propriului copil! Motivul e legat de BANI

Marcatorul golului victoriei in finala Ligii Campionilor a fost arestat in urma cu 3 ani pentru violenta domestica.

In varsta de 24 de ani, Kingsley Coman a ajuns la apogeul carierei, legandu-si numele de triumful lui Bayern Munchen in cea mai importanta competitie continentala. Mijlocasul francez are insa o poveste de viata trista, petrecuta in vara lui 2017. Mai exact, Coman si-a pierdut cumpatul si a agresat-o pe sotia sa Sephora, cu care are si o fetita, la acea vreme in varsta de numai 1 an si jumatate.

Episodul s-a petrecut in locuinta cuplului si nu numai o data, ci in doua randuri, in decurs de cateva zile. Ajuns in arestul politiei, Coman si-a recunoscut faptele, iar un tribunal francez l-a sanctionat cu o amenda de 5000 de euro, Kingsley fiind pus sa-i plateasca sotiei sale si o despagubire simbolica de 1 euro.

Motivul pentru care Kingsley Coman si-a batut sotia fotomodel (Sephora a avut nevoie de 8 zile pentru a se recupera din punct de vedere fizic) a avut legatura cu un contract de publicitate pe care tanara il semnase fara ca fotbalistul sa stie. Evident, Sephora nu l-a iertat pe Coman, iar cei doi s-au separat, jucatorul lui Bayern fiind in prezent singur in viata sentimentala.