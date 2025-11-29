FC Copenhaga va prelua 48.95% din acțiunile clubului suedez

Conform presei din Scandinavia, FC Copenhaga este foarte aproape să achiziționeze un pachet consistent de acțiuni (48.95%) la clubul FC Rosengard, care evoluează acum în divizia a treia a fotbalului suedez.



FCK vrea să readucă această formație în Allsvenskan, prima ligă din Suedia, dar și să-și rodeze tineri fotbaliști, care nu au loc în lotul primei formații și au nevoie de meciuri în picioare. Cele două cluburi deja colaborează în privința echipelor feminine, Rosengard Women având 13 titluri de campioană și jucând de mai multe ori în grupele Women Champions League.



FC Rosengard e echipa la care a început fotbalul Zlatan Ibrahimovic

Football Club Copenhagen este un club înființat în 1992, prin fuziunea echipelor Kjobenhavns Boldklub (1876) și Boldklubben 1903 (1903). Evoluează pe Parken Stadium (38.065 locuri), este deținut de Parken Sport & Entertainment A/S, societate care adminstrează și spațiile comerciale ale arenei și parcurile acvatice Lalandia. În palmares are Danish Superliga (16), Danish Cup (10), Danish League Cup (1), Danish Super Cup (3), The Atlantic Cup (1) și Royal League (2). Echipa din districtul Indre Osterbro este considerată cea mai puternică din Danemarca și una dintre cele mai valoaroase din Scandinavia.



FC Rosengard este un club înființat în 1917, care a mai purtat denumirile Malmo Boll & Idrottsforening și Malmo Anadolu BI. Echipa evoluează în divizia a treia suedeză și arena sa este Rosengards Sodra IP (Malmo). Printre jucătorii crescuți de club se numără Zlatan Ibrahimovic, Yksel Osmanovski și Labinot Harbuzi.

