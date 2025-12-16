Ce moment! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, convocat pentru Supercupa Italiei (LIVE pe VOYO)

Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a chemat la lot pe atacantul suedez Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, fost jucător al lui Milan şi actual membru al consiliului de administraţie, acesta urmând să facă deplasarea în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei, scrie EFE.

Maximilian Ibrahimovic, în lotul lui AC Milan pentru Supercupa Italiei



Absenţa mijlocaşului mexican Santiago Gimenez, accidentat la glezna dreaptă ce ar putea necesita o intervenţie chirurgicală, a deschis calea pentru ca jucătorii echipelor de tineret să completeze lotul care va călători la Riad pentru competiţia la care vor mai participa Napoli, Inter Milano şi Bologna.



Printre aceştia se numără Maximilian Ibrahimovic, în vârstă de 19 ani, care joacă pentru echipa de rezerve a lui AC Milan, ce evoluează în liga a patra, unde a marcat patru goluri până acum în acest sezon.

