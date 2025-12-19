Vincent Ibrahimovic a semnat! Prima formație din cariera fiului lui Zlatan

Tânărul mijlocaş suedez, în vârstă de 17 ani, calcă astfel pe urmele fratelui său mai mare Maximilian (19 ani), aflat la rândul său sub contract cu gruparea "rossonera".

"AC Milan este fericit să anunţe că Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist. El va participa la proiectul Milan Futuro, o iniţiativă dedicată formării şi dezvoltării tinerelor talente", a precizat clubul italian într-un comunicat.

Fiul fostului atacant al lui FC Barcelona şi Paris Saint-Germain evolua deja la categoriile de juniori ale lui AC Milan din 2022. În anul 2023, el a fost convocat în premieră la selecţionata Under-19 a Suediei.

Tatăl său, Zlatan Ibrahimovic, a evoluat timp de cinci sezoane la AC Milan şi a disputat 163 de meciuri în două perioade petrecute la clubul lombard, 2010-2012 şi 2020-2023.

Maximilian Ibrahimovic a fost rezervă neutilizată la meciul pe care AC Milan l-a pierdut în faţa formaţiei SSC Napoli (0-2), în semifinalele Supercupei Italiei, joi seara, la Riad (Arabi Saudită).

Agerpres

