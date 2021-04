Hansi Flick, in conflict cu sefii lui Bayern! Cu ce super antrenor sunt gata acestia sa-l inlocuiasca

Chiar daca este lider in Bundesliga, Bayern porneste cu sansa a doua in sferturile Champions League, dupa ce au pierdut turul, 3-2, cu PSG.

Jurnalistii de la 90min.com vorbesc despre o posibila inlocuire a lui Hansi Flick la finalul sezonului, iar principalul nume vehiculat pentru a prelua banca celor de la Bayern este fostul mare rival, Jurgen Klopp.

Tehnicianul care a facut senzatie pe banca lui Dortmund nu traverseaza cel mai bun sezon la Liverpool, echipa fiind si ea aproape de eliminarea din Champions League, iar in Premier League risca sa nu prinda top 4, lucru care ar fi dezastruos pentru club.

In varsta de 53 de ani, Jurgen Klopp o pregateste pe Liverpool din octombrie 2015. El mai are contract cu formatia de pe Anfield pana in iunie 2024. Ruptura dintre Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen, si directorul sportiv al clubului, Hasan Salihamidzic, este "ireconciliabila". Lothar Matthaeus si Stefan Effenberg, doua foste glorii ale bavarezilor, cred ca unul dintre cei doi va trebui sa plece de la club.

"Ei au opinii divergente, in special in ce priveste efectivul, iar eu cred ca nu poate fi reparat nimic, pentru ca pozitiile lor sunt total opuse", a afirmat Matthaeus, consultant vedeta pentru presa germana, fost "Balon de aur" si de 150 international, in cronica sa pentru cotidianul Bild, intitulata "Bayern insider".

"Unul din ei trebuie sa plece", a adaugat pentru site-ul online Effenberg, el insusi fost capitan al lui Bayern. "Clubul este pe cale de-al impinge afara pe Flick, care este cel mai bun antrenor al lui FC Bayern", a adaugat acesta.