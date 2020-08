S-a PIERDUT COMPLET! Moment genial pentru Hansi Flick pe podiumul de premiere! Ce a facut cu trofeul Champions League

Dupa Bundesliga si Cupa Germaniei, Flick a luat si Champions League intr-un sezon perfect pentru gigantul din Munchen.

Flick trebuie sa mai lucreze insa la sincronizare! S-a chinuit sa se bucure cu trofeul Champions League pe podiumul de premiere! :))



Hansi Flick has won a treble but he still needs to work on his trophy lift!

Report ➡️ https://t.co/JtLQ5rtMJ3#beINUCL #UCLFinal #PSGFCB pic.twitter.com/zsdSN42Lfr