Bayern a invins cu 6-2, dar antrenorul nu a fost impresionat! Ce a putut sa declare Hansi Flick dupa meci: "Nu a fost un meci de top!" 

Bayern Munchen este pe primul loc in grupa A cu punctaj maxim dupa trei etape.

Campioana Europei a invins categoric in partida disputata in deplasarea de la Salzburg. Cu toate ca a marcat sase goluri, antrenorul echipei nu a ramas impresionat de performanta elevilor sai, avand in vedere ca Bayern a reusit sa intoarca partida dupa minutul 79.

"Pentru cei care au urmarit la televizor partida a fost un meci foarte bun, dar pentru un antrenor nu a fost unul de top. Sunt fericit totusi pentru mentalitatea aratata de echipa mea. Dupa ce Salzburg a revenit si a facut 2-2, noi am reusit sa intoarcem meciul in favoarea noastra", a declarat Hansi Flick dupa partida.

Unul dintre veteranii echipei, Thomas Muller, a declarat ca stia ca Salzburg e o echipa de top si ca Bayernul nu s-a lasat surprinsa.

"Stiam cum va juca Salzburg, nu am fost surprinsi. Ei au jucat un fotbal foarte intens, cumva asemanator cu al nostru. Au tinut pasul cu noi pana la 2-2. Dar asumandu-si riscuri, au creat brese de care noi am profitat."

Sambata, Bayern va evolua in "Der Klassiker" contra celor de la Borussia Dortmund. Bavarezii sunt la egalitate de puncte cu echipa lui Lucien Favre, iar duelul dintre Lewandowski si Haaland este unul extrem de asteptat.