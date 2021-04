Prima reactie a lui Hansi Flick dupa infrangerea cu PSG: "Au fost eficienti, dar noi am dominat!" Ce a spus despre retur 

Bayern a pierdut meciul tur din sferturile Champions League, 2-3, contra celor de la PSG si porneste cu sansa a doua la retur.

In ciuda faptului ca nu a beneficiat de doi dintre cei mai importanti jucatori ai echipei, Robert Lewandowski si Serge Gnabry, Bayern a reusit sa o domine autoritar pe PSG si a avut o multime de ocazii, insa a fost surprinsa din punct de vedere defensiv.

Antrenorul bavarezilor, Hansi Flick, e optimist si crede ca nemtii au sansa lor la retur, insa trebuie sa fie mai concentrati in fata portii si sa marcheze ocaziile pe care le au. "Regretam ca am pierdut. PSG a fost foarte eficienta, insa noi am dominat meciul. Trebuie sa-mi felicit jucatorii, am aratat bine, insa nu am fost suficient de concentrati in fata portii.

Le-am spus jucatorilor dupa meci ca mai avem o sansa in retur si ca trebuie sa facem tot ce depinde de noi pentru a intoarce rezultatul. Cand un jucator precum Lewandowski (n.r. indisponibil din cauza unei accidentari) nu poate juca, e clar ca e o mare pierdere pentru noi, insa am avut sanse sa marcam patru sau cinci goluri, dar nu a fost ziua noastra", a declarat Hansi Flick, potrivit Mundodeportivo.