Fa-bu-los! Lewandowski, gol senzational pentru Bayern! E arta sau matematica? Doar fotbal sigur nu e! Cum a marcat

Golul 200 al lui Lewandowski a facut 3-0 pentru Bayern in fata lui Monchengladbach in minutul 34 al jocului.

Polonezul a marcat cu o executie superba, voleu lateral dupa o centrare de pe partea dreapta, si a aruncat internetul in aer.



Robert Lewandowski is simply the best 9 of this generation, it’s not remotely close to anyone. This finish is art, poetry in motion. pic.twitter.com/7PECbTeoQF — Complaxes (@Complaxes) May 8, 2021

Lewandowski a inscris de 46 de ori in 38 de jocuri pentru Bayern in acest sezon, in toate competitiile. Lewy, care a reusit un hat-trick in fata lui Gladbach, se afla la un gol distanta de recordul stabilit de Gerd Muller in sezonul 1971-1972 din Bundesliga. Atunci, atacantul de legenda al lui Bayern marca de 40 de ori intr-un campionat. Lewandowski mai are doua meciuri la dispozitie pentru a-si compelta 'colectia' aceste campanii, care a ajuns pana azi la 39 de reusite.

Dupa 6-0 cu Gladbach, Bayern a sarbatorit pe Allianz Arena castigarea celui de-al 9-lea titlu consecutiv in Germania. Detalii aici.